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В Пензенской области напишут тест по истории Великой Отечественной войны

16:07 | 24.04.2019 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Пензенская область присоединится к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» в предстоящую пятницу, 26 апреля.

В Пензенской области напишут тест по истории Великой Отечественной войны. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба правительства области, на территории региона проверка знаний будет организована более чем в 80 образовательных организациях.

В Пензе тест будет проводиться на базе школы №49, дома молодежи и Пензенского государственного технологического университета.

Участникам акции планируется продемонстрировать фильм из цикла просветительских роликов «Пензенской области – 80», посвященный жизни региона в годы Великой Отечественной войны.

Тест из 30 вопросов подготовлен учеными Военного университета Минобороны РФ. На выполнение заданий будет отведено 30 минут.

В 2018 году к международной акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» в Пензенской области присоединились более 7 тыс. человек.

Средний балл составил 19,03 из 30 возможных. По этому показателю субъект федерации занял 14 место в России, по численности участников он вошел в двадцатку лучших.

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