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Губернатор поблагодарил руководство пензенского штаба ОНФ за работу

18:41 | 24.04.2019 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поблагодарил сопредседателей регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) — руководителя областной федерации профсоюзов Николая Котова, худрука драматического театра имени А.В. Луначарского Сергея Казакова и главу некоммерческой организации «Благовест», исполнительного директора АНО «Квартал Луи» Марию Львову-Белову, а также руководителя исполкома Сергея Мельникова за проводимую работу.

Губернатор поблагодарил руководство пензенского штаба ОНФ за работу

Фото: Pnzreg.ru

«Увидеть проблему не менее важно, чем ее решить. Ваша деятельность нужна людям. Она позволяет выявлять недостатки и нарушения на местах, способствует развитию институтов гражданского общества», — отметил глава региона в ходе встречи, состоявшейся в областном правительстве.

Он добавил, что в Пензенской области предстоит большая работа, связанная с национальными проектами.

«Наша общая задача — реализовать их должным образом, чтобы наши граждане почувствовали изменения, повышение качества их жизни», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

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