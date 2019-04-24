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В Пензе проверят работу камер видеонаблюдения

19:13 | 24.04.2019 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2019. PenzaNews. Работоспособность камер видеонаблюдения, размещенных на улицах Пензы, необходимо проверить в преддверии майских праздников. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе проверят работу камер видеонаблюдения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«До 1 мая необходимо проверить работоспособность видеосистем в городе и в случае необходимости привести их в надлежащее состояние», — сказал он в ходе заседания антитеррористической комиссии, состоявшегося в администрации Пензы в среду, 24 апреля.

Кроме того, по словам Виктора Кувайцева, следует усилить контроль за правопорядком на обновленной площади имени В.И. Ленина, которая пользуется популярностью у горожан после реконструкции.

Также Виктор Кувайцев акцентировал внимание на выполнении мер пожарной безопасности и обеспечении антитеррористической защищенности учреждений с массовым пребыванием людей, сообщает пресс-служба мэрии.

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