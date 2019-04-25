В Пензе двое полицейских спасли тонущую в реке девушку Общество

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники отдела полиции №4 УМВД России по городу Пензе — инспектор отдельной роты патрульно-постовой службы Николай Дианов и участковый уполномоченный Дмитрий Богатыренко — спасли тонущую в реке Суре девушку, которая упала с подвесного моста.

Фото: пресс-служба УМВД России по Пензенской области

Она находилась примерно в 50 метрах от берега. Полицейские без раздумий прыгнули в ледяную воду, чтобы вытащить ее на сушу.

Стражи порядка быстро доплыли до девушки, однако на обратном пути, когда почувствовали, что силы уже на исходе, им на выручку пришли коллеги, которые бросили в воду веревку — один из полицейских намотал ее на руку, и всех троих подтянули к берегу.

Спасенную девушку, от которой исходил запах алкоголя, доставили в больницу. По информации медиков, ее жизнь вне опасности.

Руководство УМВД России по Пензенской области отметило отважный поступок полицейских. Начальник регионального ведомства Сергей Щеткин лично поблагодарил Николая Дианова и Дмитрия Богатыренко за спасение утопавшей и вручил им памятные подарки, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.