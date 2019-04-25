В здании пензенского правительства ликвидирован условный пожар Общество

Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Условный пожар ликвидирован в здании правительства Пензенской области в ходе учений, состоявшихся в четверг, 25 апреля.

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В них были задействованы 88 человек и 21 единица техники.

По легенде, возгорание произошло в круглом зале на втором этаже. В здании сработала пожарная сигнализация.

В тот момент, когда сотрудники регионального правительства спешили к эвакуационным выходам, к месту учений начали прибывать автомобили экстренных служб.

Первыми у здания на улице Московской оказались представители пожарно-спасательной части №1. Они провели разведку, обнаружили очаг возгорания и приступили к тушению.

В это время при помощи автолестницы и автоколенчатого подъемника осуществлялась эвакуация работников, которые не могли самостоятельно выбраться на улицу.

Кроме того, при проверке помещений на наличие людей спасатели нашли в одном из кабинетов «пострадавшего». В ходе операции по его спасению было задействовано канатно-спусковое устройство.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе главного управления МЧС России по Пензенской области, благодаря правильно выбранному решающему направлению тушения и четкому распределению обязанностей условный пожар был успешно ликвидирован.

«Все службы с поставленными задачами справились. Учения прошли успешно», — сказали в ведомстве.