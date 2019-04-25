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В Пензе обновили павильоны на двух остановках

19:55 | 25.04.2019 | Общество

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Пенза, 25 апреля 2019. PenzaNews. Монтаж новых остановочных павильонов выполнен на улице Коммунистической и проспекте Победы в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе обновили павильоны на двух остановках. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Продолжаем работу по остановочным павильонам. Вчера обновили конструкции на улице Коммунистической и проспекте Победы», — написал он на своей странице в Facebook.

Глава администрации города добавил, что на следующей неделе аналогичные павильоны будут установлены в районе улиц Тернопольской и Бородина.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Пензы, на улице Коммунистической новый павильон появился на остановке «Пионерская» по пути следования в центр города, а на проспекте Победы — у магазина «Океан» — по направлению к трассе М5 «Урал».

По словам исполняющего обязанности директора МУП «Рекламное агентство «Аншлаг» Сергея Некрасова, площадки под конструкции готовит городской департамент ЖКХ, а непосредственно монтаж осуществляется силами муниципального предприятия.

Всего на текущий год запланирована замена 22 остановочных павильонов.

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