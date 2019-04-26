В Пензе подведены итоги детского творческого конкурса, посвященного природе Общество

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. 12 победителей в разных номинациях и возрастных группах выбраны из 2 тыс. участников по итогам пензенского областного конкурса «Мир заповедной природы».

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Среди детских рисунков лучшими признаны работы воспитанницы центра развития творчества детей и юношества Каменки Полины Юсовой, учащегося школы №2 Нижнего Ломова Владимира Позднякова, ученика школы №68 Пензы Александра Шмарина и обучающегося школы №9 Кузнецка Николая Храмцова.

Работы последних двух участников также отмечены в номинации «Экологический плакат». В этой же категории отличился учащийся центра детского творчества Нижнеломовского района Мирон Марфин.

В конкурсе фотографий победили Владислав Жидков из школы №226 Заречного, Артем Загребин из школы села Кривошеевка Нижнеломовского района и Никита Лупанов из классической гимназии №1 Пензы.

Авторами лучших буклетов признаны воспитанник центра детского творчества Нижнего Ломова Владимир Щеглов и ученик школы имени И.И. Пушанина в селе Пушанино Белинского района Дмитрий Ситников.

Работы победителей будут направлены для участия в одноименном всероссийском конкурсе, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.