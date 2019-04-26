Кувайцев поблагодарил ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС за подвиг Общество

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил за подвиг горожан, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, произошедшей 33 года назад.

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«Крупнейшая техногенная катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции нанесла значительный ущерб здоровью и благополучию миллионов человек. Сегодня, оценивая весь масштаб произошедшей трагедии, мы выражаем искреннюю благодарность тем, кто проявил беспримерное мужество и самоотверженность при выполнении своего гражданского долга», — отметил мэр.

Он добавил, что если бы не смелость и героический труд ликвидаторов, последствия аварии были еще страшнее.

«Только из города Пензы в Чернобыль были направлены более 700 человек. Не все теперь с нами, но память об этих людях навсегда останется в наших сердцах. Уважаемые ветераны! Мы преклоняемся перед вашим подвигом и желаем счастья, благополучия, радости, мира и добра Вам и Вашим семья!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.