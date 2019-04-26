В Пензе начала работу выставка «Туризм, отдых и оздоровление» Общество

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. Двухдневная всероссийская выставка «Туризм, отдых и оздоровление» начала свою работу в киноконцертном зале «Пенза».

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Приветствуя участников и посетителей, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отметил, что мероприятие призвано познакомить жителей с культурным и туристическим потенциальном как малой родины, так и других регионов.

Кроме того, по его словам, выставка дает представителям сферы туризма возможность пообщаться друг с другом, обменяться опытом и найти новые форматы сотрудничества.

«У нас есть что показать — и в Пензенской области, и в [других] регионах России», — сказал Иван Белозерцев, добавив, что мероприятие уже доказало свою востребованность.

Глава региона дал официальный старт выставке, позвонив в рынду на импровизированной сцене в фойе, оформленной в виде корабля. Во время церемонии поблизости «нес караул» молодой человек в матросская форме.

Как сообщает корреспондент ИА «PenzaNews», помимо возможностей для туризма и отдыха в Пензенской области, представлен потенциал Татарстана, Мордовии, Воронежской, Саратовской и Ульяновской областей.

Всероссийская выставка «Туризм, отдых и оздоровление – 2019» будет работать в киноконцертном зале «Пенза» 26 и 27 апреля.

На ней представлено несколько тематических разделов. Один из них объединил туристические компании, предлагающие активный, приключенческий, круизный и детский отдых. Также посетители могут узнать об услугах, оказываемых в санаториях, пансионатах, базах отдыха и туркомплексах. Кроме того, о своей деятельности готовы рассказать специалисты гостиниц, отелей, кемпингов, ресторанов и кафе.

Помимо этого, подготовлена деловая программа.

Организаторами мероприятия выступили облправительство, министерство культуры и туризма Пензенской области, а также торгово-промышленная палата региона.