День безопасности труда прошел в АО «Транснефть – Дружба» Общество

Пенза, 26 апреля 2019. PenzaNews. День безопасности труда, прошедший в АО «Транснефть – Дружба» в пятый раз, собрал сотрудников подразделений из Пензенской области и ряда других регионов в Брянске, где располагается аппарат управления компании.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Мероприятие состоялось в преддверии Всемирного дня охраны труда, который ежегодно отмечается 28 апреля. Кроме того, в этом году у него особый статус: 2019-й объявлен в системе «Транснефти» Годом охраны труда.

Как сообщает пресс-служба АО «Транснефть – Дружба», работники подразделений по охране труда, ранее признанные лучшими на уровне районный управлений, приняли участие в состязании, теоретическая часть которого включала в себя командные испытания в формате «Своя игра», соревнование болельщиков и конкурс видеороликов.

Практический этап, проходивший на базе наливного пункта «Брянск», предусматривал оказание первой помощи пострадавшему и работу с подъемными сооружениями.

В итоге кубок победителя завоевала команда Мичуринского районного управления (РУ). Второе место заняли представители Куйбышевского РУ, третье — команда производственно-эксплуатационного управления.

Также в ходе мероприятия были подведены итоги работы в области охраны труда за 2018 год.

Третье место присуждено сотрудникам линейной производственно-диспетчерской станции «Соседка» Пензенского РУ. На втором расположились работники нефтеперекачивающей станции (НПС) «Лубна» Мичуринского РУ. Победителями стали представители НПС «Красноселки» Куйбышевского РУ. Это подразделение примет День безопасности труда в 2020 году.