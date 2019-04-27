Пензенский губернатор поставил задачи перед дорожниками Общество

Пенза, 27 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поставил задачи перед руководителями дорожных организаций.

Фото: Pnzreg.ru

«Несмотря на то, что в последние годы в ремонт дорог вкладываются серьезные средства, работы еще очень много, особенно в сельской местности. Я это вижу и слышу, когда посещаю районы — люди ждут ремонта годами. С 2019 года на муниципальные образования выделено в разы больше средств, чем в прошлые годы. Нужно ремонтировать дороги, и не только те, которые удобны, но и проблемные», — сказал он в ходе областного совещания, прошедшего на базе предприятия «ДСУ-1» в Чемодановке в минувшую пятницу, 26 апреля.

Глава региона обратил внимание на то, что предстоит большой объем работ во дворах, причем не только в Пензе, но и Кузнецке, Сердобске, а также в других городах.

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Кроме того, по словам Ивана Белозерцева, планируется строительство подъездных путей к крупным инвестиционным объектам в сельской местности.

В числе других актуальных задач он назвал должное содержание дорог, включая уборку обочин и примыкающих к трассам лесополос, а также обеспечение безопасности.

Обращаясь к присутствующим, губернатор призвал их ответственно отнестись к предстоящей работе.

«Вы должны делать так, чтобы имя говорило за вас. Когда все сделано хорошо, компании хочется доверять», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.