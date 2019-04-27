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У пензенского музея УФСИН появится виртуальная версия

15:16 | 27.04.2019 | Общество

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Пенза, 27 апреля 2019. PenzaNews. Экспозиция ведомственного музея управления ФСИН России по Пензенской области будет представлена в виртуальном формате.

У пензенского музея УФСИН появится виртуальная версия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Наша задача не только сохранить на долгие годы те уникальные экспонаты, которые имеются в музее управления, но и максимально привлечь подрастающее поколение к истории уголовно-исполнительной системы области», — прокомментировал данную инициативу начальник УФСИН России по региону Владислав Муравьев.

В свою очередь его заместитель Максим Михайлюк выразил мнение о том, что виртуальный формат представления информации поможет увлечь молодых людей историей исправительной системы в целом и отдельных учреждений, а также познакомить их с боевым путем выдающихся сотрудников.

Он добавил, что это также может стать механизмом воспитательной и профориентационной работы.

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, виртуальный музей пока находится в разработке. Ознакомиться с экспозицией в будущем можно будет с любого современного электронного устройства.

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