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В Пензенской области начали выдавать федеральные жилищные сертификаты

12:36 | 29.04.2019 | Общество

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Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Четыре человека первыми в Пензенской области в 2019 году получили сертификаты, удостоверяющие их право на выплату из средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения.

В Пензенской области начали выдавать федеральные жилищные сертификаты

Фото: Trud.pnzreg.ru

Двое из них относятся к числу ликвидаторов последствий радиационных аварий и пострадавших от них.

Столько же граждан получили сертификаты, так как признаны вынужденными переселенцами.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтруда, в 2019 году Пензенской области выделено 24 млн. 437 тыс. рублей на улучшение жилищных условий 11 представителей льготных категорий граждан.

В их числе — четверо ликвидаторов последствий радиационных катастроф, шестеро вынужденных переселенцев и один гражданин, переехавший с Крайнего Севера.

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