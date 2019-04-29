Пользователь соцсети удалил нацистскую символику после вмешательства пензенского прокурора Общество

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Прокурор Ленинского района Пензы Тагир Мустафин добился удаления со страницы пользователя одной из социальных сетей изображения, которое, согласно заключению экспертизы, относится к нацистской символике.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, после выявления данного факта прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании данного изображения информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

«В ходе рассмотрения дела противоправная информация была удалена пользователем социальной сети – жителем Казахстана добровольно», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в связи с этим производство по делу прекращено.