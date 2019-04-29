EN
00:42:37 Вторник, 30 апреля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пользователь соцсети удалил нацистскую символику после вмешательства пензенского прокурора

13:10 | 29.04.2019 | Общество

Печать

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Прокурор Ленинского района Пензы Тагир Мустафин добился удаления со страницы пользователя одной из социальных сетей изображения, которое, согласно заключению экспертизы, относится к нацистской символике.

Пользователь соцсети удалил нацистскую символику после вмешательства пензенского прокурора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, после выявления данного факта прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании данного изображения информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

«В ходе рассмотрения дела противоправная информация была удалена пользователем социальной сети – жителем Казахстана добровольно», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что в связи с этим производство по делу прекращено.

Загрузка...
Читайте также
Названо число умерших в Пензенской области на 100 тыс. населения Росстат обнародовал данные о числе умерших в Пензенской области за январь и февраль
Власти Пензы ожидают около 7 тыс. участников на митинге по случаю Первомая В Пензе центр закупок за пять лет помог сэкономить более 150 млн. рублей
Люди должны увидеть качественные изменения в сфере обращения с отходами — Белозерцев В Заречном разыскивают женщину, подозреваемую в уничтожении материалов дела в суде
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама