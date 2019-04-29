Власти Пензы ожидают около 7 тыс. участников на митинге по случаю Первомая Общество

Пенза, 29 апреля 2019. PenzaNews. Около 7 тыс. человек, как ожидается, примут участие в митинге по случаю Праздника весны и труда, который пройдет на обновленной площади имени В.И. Ленина в предстоящую среду, 1 мая.

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«Осталось немного времени, чтобы устранить какие-либо недочеты и привести в порядок основные площадки, где жители и гости города встретят Первомай. Мы ожидаем, что в митинге примут участие около 7 тыс. человек», — сказал мэр Виктор Кувайцев в ходе осмотра площадок в центре Пензы, которые планируется задействовать во время торжеств.

Он подчеркнул, что 1 мая «все должно быть на высоком уровне», в том числе благоустройство территорий.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, участники выездного совещания обсудили предполагаемое место установки сцены на площади имени В.И. Ленина и вариант расположения лавочек.