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Пензенская полиция готова обеспечить общественный порядок на майские праздники — УМВД

19:28 | 30.04.2019 | Общество

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Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции Пензенской области готовы обеспечить общественный порядок во время предстоящих майских праздников. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Пензенская полиция готова обеспечить общественный порядок на майские праздники — УМВД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«1 мая на территории 54 населенных пунктов Пензенской области состоятся 68 массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня весны и труда. Ожидается, что в них примут участие около 23 тыс. человек. В охране общественного порядка и обеспечении безопасности граждан при проведении массовых мероприятий будут задействованы около 500 сотрудников полиции, 196 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и 30 сотрудников ОМОН управления Росгвардии по Пензенской области», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что 9 мая праздничные мероприятия пройдут на территории 136 населенных пунктов.

«В 250 массовых мероприятиях примут участие около 147 тыс. человек. В обеспечении правопорядка и общественной безопасности будут задействованы 1 тыс. 560 сотрудников полиции, 75 сотрудников Росгвардии, 560 представителей общественных объединений правоохранительной направленности и частных охранных организаций», — отмечается в сообщении.

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