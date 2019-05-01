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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Праздником весны и труда

10:08 | 01.05.2019 | Общество

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Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Праздником весны и труда, который отмечается в среду, 1 мая.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Праздником весны и труда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Первомайские традиции нацеливают нас на добросовестную созидательную работу, на решение важнейшей задачи — сделать все для процветания родного края, для повышения благосостояния каждой семьи, каждого человека. В этот торжественный день мы с особой признательностью чествуем ветеранов труда, которые внесли и вносят весомый вклад в динамичное развитие социально-экономического потенциала Пензенской области, щедро отдают свои знания и силы на благо региона», — отметил он.

Иван Белозерцев добавил, что эстафету свершений старших поколений достойно продолжает молодежь.

«Выражаю уверенность, что, объединив усилия всех пензенцев, мы сумеем воплотить в жизнь наши перспективные планы и добрые начинания. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи во всех делах, мира и благополучия!» — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

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