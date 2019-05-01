Пензенцы отметили Первомай митингом на площади Ленина Общество

Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Тысячи жителей Пензы приняли участие в митинге по случаю Первомая, который состоялся на обновленной площади имени В.И. Ленина под девизом «За справедливую экономику в интересах человека труда».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На площадь сначала вошли барабанщицы, а затем колонны Ленинского, Октябрьского, Железнодорожного и Первомайского районов Пензы. В это время ведущие рассказывали о наиболее успешных предприятиях.

Трудящихся со сцены приветствовали представители власти и общественных организаций. В их числе были губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев, председатель региональной федерации профсоюзов, депутат Законодательного собрания области Николай Котов, исполнительный директор АНО «Квартал Луи», член Общественной палаты России Мария Львова-Белова и другие известные люди.

Первым к собравшимся обратился Иван Белозерцев. Он выразил мнение, что Праздник весны и труда является для работающих граждан хорошей возможностью заявить о своих правах и напомнить о достижениях.

«Пензенцы всегда умели хорошо работать», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев добавил, что власти и профсоюзы борются за повышение зарплат, в результате по итогам 2018 года удалось добиться увеличения в среднем на 11%.

Губернатор также обратил внимание на то, что площадь имени В.И. Ленина «стала маловата» для митинга по случаю Первомая, и предложил в следующий раз собраться на Юбилейной.

В свою очередь Николай Котов сообщил, что 1 мая на организованные профсоюзами митинги и шествия по всей стране выйдут около 3 млн. человек. По его мнению, это свидетельствует о том, что праздник поистине является всенародным.

«Работающий человек не должен жить бедно. Он должен жить достойно!» — подчеркнул глава областной федерации профсоюзов.

Также к собравшимся обратились преподаватель социально-педагогического колледжа Маргарита Любимова, председатель первичной организации студентов и аспирантов Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Владислав Лобанов и депутат молодежного парламента при Законодательном собрании Алексей Пакаев.

Затем победительница Дельфийских игр Арина Титова исполнила песню «Мир вашему дому», после чего митинг был объявлен закрытым.

Праздничную программу продолжил концерт творческих коллективов Пензы. Первыми танцевальный номер представили воспитанники творческой мастерской «Перемена».

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник управления культуры Пензы Вера Фейгина, по предварительной оценке, в митинге приняли участие около 7 тыс. человек.