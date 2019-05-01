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В Пензенской области 7 мая напишут «Диктант Победы»

11:43 | 01.05.2019 | Общество

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Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Жители Пензенской области смогут написать «Диктант Победы», посвященный событиям Великой Отечественной войны, на 34 официальных площадках во вторник, 7 мая.

В Пензенской области 7 мая напишут «Диктант Победы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Главная из них будет действовать в Пензенском государственном университете.

Как сообщается на сайте, посвященном всероссийскому историческому диктанту, в Пензе присоединиться к акции также можно будет в социально-педагогическом колледже, колледже информационных и промышленных технологий, доме молодежи.

Диктант начнется в 13.00.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны — «Диктант Победы» — состоится 7 мая. Его организаторами являются партия «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы».

Главной площадкой в стране станет центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в Москве.

Участникам диктанта за 45 минут предстоит выполнить 20 заданий.

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