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В Пензе разберутся в ситуации с подписями в документах пенсионера

11:14 | 02.05.2019 | Общество

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Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Начальник управления МВД России по Пензенской области полковник полиции Сергей Щеткин поручил провести почерковедческую экспертизу документов, из-за которых пожилой мужчина лишился дома.

В Пензе разберутся в ситуации с подписями в документах пенсионера. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Житель Пензы, обратившийся на прием к главе регионального ведомства, сообщил, что в 2004 году находился в тяжелом состоянии в больнице и подписал завещание, в соответствии с которым его дом в случае смерти должен был перейти по наследству дочери бывшей сожительницы.

Впоследствии мужчина выздоровел и благополучно вернулся домой. Спустя несколько лет пензенец узнал, что право собственности на его недвижимое имущество уже перешло сторонним лицам. Пенсионер попытался в суде оспорить переход права собственности, но безрезультатно.

Житель Пензы и его представитель по доверенности указали на то, что при изучении копий юридически важных документов обнаружили несколько подписей, выполненных якобы рукой бывшего владельца дома, которые на самом деле ему не принадлежат.

Сергей Щеткин отметил, что по результатам экспертизы будет принято правовое решение, сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

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