В областном конкурсе «Безопасное колесо» в Пензе примут участие более 30 команд Общество

Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Более 30 команд из образовательных организаций городов и районов области примут участие в региональном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», который пройдет на территории детско-юношеского центра «Спутник» в Пензе в предстоящий понедельник, 6 мая.

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Школьники покажут свои знания правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, навыки фигурного вождения велосипеда, теорию и практику оказания первой помощи пострадавшим, умение ориентироваться в ситуациях, приближенных к реальным.

Также они примут участие в творческом конкурсе «Безопасность — дело общее».

По результатам состязания четыре девочки и мальчика, показавших лучшие результаты в общем личном зачете войдут в состав команды Пензенской области в финале всероссийского конкурса «Безопасное колесо», который пройдет в Казани с 3 по 10 июня, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.