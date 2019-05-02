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В областном конкурсе «Безопасное колесо» в Пензе примут участие более 30 команд

12:43 | 02.05.2019 | Общество

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Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Более 30 команд из образовательных организаций городов и районов области примут участие в региональном конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо», который пройдет на территории детско-юношеского центра «Спутник» в Пензе в предстоящий понедельник, 6 мая.

В областном конкурсе «Безопасное колесо» в Пензе примут участие более 30 команд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Школьники покажут свои знания правил дорожного движения и основ безопасности жизнедеятельности, навыки фигурного вождения велосипеда, теорию и практику оказания первой помощи пострадавшим, умение ориентироваться в ситуациях, приближенных к реальным.

Также они примут участие в творческом конкурсе «Безопасность — дело общее».

По результатам состязания четыре девочки и мальчика, показавших лучшие результаты в общем личном зачете войдут в состав команды Пензенской области в финале всероссийского конкурса «Безопасное колесо», который пройдет в Казани с 3 по 10 июня, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

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