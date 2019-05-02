EN
21:02:43 Четверг, 2 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы поблагодарил участников фестиваля хоров

15:06 | 02.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил участников XVI фестиваля-конкурса «Звени, наша песня, победным салютом!», гала-концерт которого состоялся в центре культуры и досуга в четверг, 2 мая.

Мэр Пензы поблагодарил участников фестиваля хоров

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к участникам, мэр отметил вклад представителей старшего поколения в развитие региона.

«Наш земляк Георг Мясников говорил, что сложно привить любовь жителей к родному краю одними лозунгами, надо создавать что-то материальное, иметь то, чем гордиться. И вы, ваше поколение, много работали, сделали все, чтобы у нас было, чем сегодня гордиться и что приумножать молодому поколению», — сказал Виктор Кувайцев.

Он поблагодарил представителей ветеранских коллективов за активную жизненную позицию и любовь к Пензе.

«Вы показываете правильный пример, наставляете, чтобы молодежь была воспитанной, культурной, образованной. Здоровья вам, мира, добра, радости в жизни. Уверен, что вместе мы еще многое сделаем», — добавил глава администрации Пензы.

К собравшимся также обратился председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев.

«Желаю вам всегда быть не старше 18 лет, и праздники встречать по-русски, по-настоящему!» — отметил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в конкурсе приняли участие 26 ветеранских хоров и ансамблей — свыше 430 представителей старшего поколения, а также 14 детских творческих коллективов, в составе которых на сцену вышли более 240 человек.

Фестиваль «Звени, наша песня, победным салютом!» был посвящен 80-летию образования Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
Начато благоустройство верхней прогулочной зоны набережной Суры в Пензе Итоги конкурса исследований о церкви в истории Пензы объявят 8 мая
Виктор Кувайцев призвал активизировать строительство детсада на Шуисте В Пензе пройдет благотворительная пасхальная акция
В Городищенском районе раскрыта кража 90 тыс. рублей В Пензе разберутся в ситуации с подписями в документах пенсионера
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама