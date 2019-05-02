Мэр Пензы поблагодарил участников фестиваля хоров Общество

Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил участников XVI фестиваля-конкурса «Звени, наша песня, победным салютом!», гала-концерт которого состоялся в центре культуры и досуга в четверг, 2 мая.

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к участникам, мэр отметил вклад представителей старшего поколения в развитие региона.

«Наш земляк Георг Мясников говорил, что сложно привить любовь жителей к родному краю одними лозунгами, надо создавать что-то материальное, иметь то, чем гордиться. И вы, ваше поколение, много работали, сделали все, чтобы у нас было, чем сегодня гордиться и что приумножать молодому поколению», — сказал Виктор Кувайцев.

Он поблагодарил представителей ветеранских коллективов за активную жизненную позицию и любовь к Пензе.

«Вы показываете правильный пример, наставляете, чтобы молодежь была воспитанной, культурной, образованной. Здоровья вам, мира, добра, радости в жизни. Уверен, что вместе мы еще многое сделаем», — добавил глава администрации Пензы.

К собравшимся также обратился председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев.

«Желаю вам всегда быть не старше 18 лет, и праздники встречать по-русски, по-настоящему!» — отметил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в конкурсе приняли участие 26 ветеранских хоров и ансамблей — свыше 430 представителей старшего поколения, а также 14 детских творческих коллективов, в составе которых на сцену вышли более 240 человек.

Фестиваль «Звени, наша песня, победным салютом!» был посвящен 80-летию образования Пензенской области.