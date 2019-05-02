Виктор Кувайцев призвал активизировать строительство детсада на Шуисте Общество

Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал активизировать работы по строительству корпуса №2 на территории филиала «Звездный» детского сада №101 на улице Макаренко.

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно активнее работать, завершать строительство объекта — времени осталось мало. Параллельно следует заниматься благоустройством прилегающей территории», — сказал мэр в ходе посещения строительной площадки в четверг, 2 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в настоящее время здесь ведутся внутренние отделочные работы. Начато устройство теневых навесов.

25 сентября 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Пензастройком» в лице гендиректора Владимира Савинкина заключили муниципальный контракт на возведение корпуса №2 детского сада на улице Макаренко, 20.

Его цена составила 102 млн. 634 тыс. 299 рублей 75 копеек.

Трехэтажное здание на 175 мест должно иметь подвал и чердак. Проектом предусмотрен теплый переход на уровне первого этажа между новым корпусом и существующим зданием детсада на 235 мест.