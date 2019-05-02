EN
21:02:35 Четверг, 2 мая
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Виктор Кувайцев призвал активизировать строительство детсада на Шуисте

15:32 | 02.05.2019 | Общество

Печать

Пенза, 2 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал активизировать работы по строительству корпуса №2 на территории филиала «Звездный» детского сада №101 на улице Макаренко.

Виктор Кувайцев призвал активизировать строительство детсада на Шуисте

Фото: Penza-gorod.ru

«Нужно активнее работать, завершать строительство объекта — времени осталось мало. Параллельно следует заниматься благоустройством прилегающей территории», — сказал мэр в ходе посещения строительной площадки в четверг, 2 мая.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в настоящее время здесь ведутся внутренние отделочные работы. Начато устройство теневых навесов.

25 сентября 2018 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Пензастройком» в лице гендиректора Владимира Савинкина заключили муниципальный контракт на возведение корпуса №2 детского сада на улице Макаренко, 20.

Его цена составила 102 млн. 634 тыс. 299 рублей 75 копеек.

Трехэтажное здание на 175 мест должно иметь подвал и чердак. Проектом предусмотрен теплый переход на уровне первого этажа между новым корпусом и существующим зданием детсада на 235 мест.

Загрузка...
Читайте также
Начато благоустройство верхней прогулочной зоны набережной Суры в Пензе Итоги конкурса исследований о церкви в истории Пензы объявят 8 мая
Мэр Пензы поблагодарил участников фестиваля хоров В Пензе пройдет благотворительная пасхальная акция
В Городищенском районе раскрыта кража 90 тыс. рублей В Пензе разберутся в ситуации с подписями в документах пенсионера
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама