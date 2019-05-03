Активисты РГО выявили более 100 стихийных свалок на берегу Сурского водохранилища

Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Активисты Русского географического общества (РГО) вместе с сотрудниками Минлесхоза Пензенской области выявили свыше 100 несанкционированных мест складирования мусора вблизи Сурского водохранилища в ходе рейдов, проведенных в преддверии акции по уборке прибрежной территории. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов.
Он пояснил, что загрязненные участки были нанесены на карту и условно объединены в 11 групп для организации последующей работы, предусматривающей сбор и вывоз отходов.
Как отметил руководитель природоохранной комиссии областного отделения Русского географического общества Виктор Небога, мусор скапливался в этих местах на протяжении нескольких лет.
«Рыбаки наносят урон природе тем, что бросают после себя изготовленные для зимней рыбалки зимники, мусор вместо того, чтобы все это вывезти в город и выбросить в мусорные контейнеры», — сказал он.
Предполагается, что при проведении предстоящей акции представители РГО постараются не потревожить бобров, следы проживания которых обнаружены в ходе рейдов. С этой целью из подручных материалов был сооружен бревенчатый мост, по которому планируется вывозить мусор с берега водохранилища таким образом, чтобы не помешать колонии.
Сбор желающих, внести свой вклад в уборку берега водохранилища, состоится на автобусной стоянке вблизи железнодорожного вокзала Пенза-I в субботу, 11 мая, до 9.00. Также активисты могут самостоятельно добраться до мест, обозначенных на карте.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter