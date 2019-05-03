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Активисты РГО выявили более 100 стихийных свалок на берегу Сурского водохранилища

09:14 | 03.05.2019 | Общество

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Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Активисты Русского географического общества (РГО) вместе с сотрудниками Минлесхоза Пензенской области выявили свыше 100 несанкционированных мест складирования мусора вблизи Сурского водохранилища в ходе рейдов, проведенных в преддверии акции по уборке прибрежной территории. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель областного отделения РГО Игорь Пантюшов.

Активисты РГО выявили более 100 стихийных свалок на берегу Сурского водохранилища. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что загрязненные участки были нанесены на карту и условно объединены в 11 групп для организации последующей работы, предусматривающей сбор и вывоз отходов.

Как отметил руководитель природоохранной комиссии областного отделения Русского географического общества Виктор Небога, мусор скапливался в этих местах на протяжении нескольких лет.

«Рыбаки наносят урон природе тем, что бросают после себя изготовленные для зимней рыбалки зимники, мусор вместо того, чтобы все это вывезти в город и выбросить в мусорные контейнеры», — сказал он.

Предполагается, что при проведении предстоящей акции представители РГО постараются не потревожить бобров, следы проживания которых обнаружены в ходе рейдов. С этой целью из подручных материалов был сооружен бревенчатый мост, по которому планируется вывозить мусор с берега водохранилища таким образом, чтобы не помешать колонии.

Сбор желающих, внести свой вклад в уборку берега водохранилища, состоится на автобусной стоянке вблизи железнодорожного вокзала Пенза-I в субботу, 11 мая, до 9.00. Также активисты могут самостоятельно добраться до мест, обозначенных на карте.

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