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В разных районах Пензы посадили ели

11:45 | 03.05.2019 | Общество

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Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Представители власти высадили саженцы елей в разных районах Пензы в пятницу, 3 мая.

В разных районах Пензы посадили ели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Акции по благоустройству прошли, в частности, на улицах 8 Марта, Карпинского, Плеханова и Славы.

В одной из них приняли участие сотрудники администрации Пензы во главе с мэром Виктором Кувайцевым.

По его словам, всего в ближайшее время в городе планируется посадить 550 елей, при этом жители могут предложить территории для последующего озеленения.

«Сегодня в Пензе высадили 230 елей из 550-ти, часть саженцев передана учреждениям здравоохранения и образования. Пишите, на каких общественных территориях, на ваш взгляд, следует высадить оставшиеся деревья», — призвал Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

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