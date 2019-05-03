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В Пензе посадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне

13:04 | 03.05.2019 | Общество

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Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы посадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне на Аллее полярников в микрорайоне Заря в предстоящее воскресенье, 5 мая.

В Пензе посадят деревья в память о погибших в Великой Отечественной войне. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, гражданско-патриотическая акция «Посади дерево – вспомни о войне» будет организована в рамках экологического проекта «Зеленая волна – за зеленую губернию! (Новые горизонты)».

«Мы не должны забывать, какой огромной ценой нам досталась победа над фашизмом. Высаживая молодые саженцы, мы даем путь для новой жизни», — отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сбор участников назначен на 11.00.

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