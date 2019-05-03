Пенза вновь примет участников окружного лагеря «Гвардеец-2» Общество

Пенза, 3 мая 2019. PenzaNews. Юнармейский оборонно-спортивный лагерь Приволжского федерального округа «Гвардеец-2» вновь будет функционировать в Пензенской области в июне и июле 2019 года.

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Распоряжением регионального правительства утвержден состав организационного комитета, которому предстоит решить ряд вопросов, связанных с подготовкой соответствующих мероприятий. Его возглавил заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

Предполагается, что лагерь, как и в предыдущие годы, будет действовать на базе Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

Фоторепортаж

Окружной лагерь «Гвардеец-2» в Пензе

При этом для участников из регионов ПФО планируется подготовить культурную программу.

Финансирование мероприятий лагеря «Гвардеец-2» будет осуществляться за счет средств государственной программы «Молодежь Пензенской области на 2014–2022 годы».

Юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» Приволжского федерального округа ежегодно принимают два региона — Нижегородская и Пензенская области.

Проект призван содействовать патриотическому воспитанию, получению молодыми людьми начальных знаний в области обороны государства и их подготовке по основам военной службы.