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В Пензе благоустроят воинские захоронения

10:13 | 04.05.2019 | Общество

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Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. Неравнодушные жители Пензы благоустроят воинские захоронения в ходе гражданско-патриотической акции «Кто, если не мы», которая пройдет на Мироносицком кладбище в предстоящий понедельник, 6 мая.

В Пензе благоустроят воинские захоронения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель областного отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов, в первую очередь внимание будет уделено могилам, находящимся в плачевном состоянии, предположительно, из-за того, что у павших воинов не осталось живых родственников.

«Наш долг — сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в войне всем ветеранам — живым и ушедшим», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что присоединиться к акции могут все желающие.

При себе желательно иметь перчатки, мешки для мусора, краску и необходимый инструмент.

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