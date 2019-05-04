Вандалы испортили новые лавочки в центре Пензы Общество

Пенза, 4 мая 2019. PenzaNews. Неизвестные испортили новые лавочки, установленные на площади имени В.И. Ленина в Пензе в рамках реконструкции. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

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«Прогулялись с коллегами по площади [имени В.И. Ленина] и набережной, хороший день, много отдыхающих. Но печально, что у кого-то поднялась рука испортить недавно установленные лавочки», — написал Виктор Кувайцев на своей странице в Facebook.

Он призвал жителей с малых лет прививать детям бережное отношение к труду других людей.

«Это наш город, и от нас зависит, насколько он будет чистым и ухоженным», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

На одном из снимков, размещенных мэром, видна лавочка с надписями, нанесенными черным маркером.