В Пензе состоится всероссийский фестиваль современного танца Общество

Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. Всероссийский фестиваль-конкурс по современным танцевальным направлениям «Мы вместе!» состоится на базе пензенского центра культуры и досуга в воскресенье, 19 мая.

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Согласно положению, он охватывает более 30 танцевальных дисциплин, среди которых хип-хоп, тектоник, фламенко, чирлидинг, бальные и акробатические танцы. Есть категория для людей с ограниченными возможностями здоровья. Одной из новых дисциплин стало фигурное катание на роликах.

Предусмотрено шесть возрастных групп и восемь номинаций. Выступления будут проходить на площадке размером 12 на 12 метров.

Судейская коллегия будет оценивать технику исполнения, композицию номера, имидж артистов и зрелищность представления. Допускается использование грима и декораций.

Заявки на участие принимаются до 10 мая.