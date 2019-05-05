Мэр Пензы призвал начать косить траву Общество

Пенза, 5 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу начать косить траву на улицах города.

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«Необходимо приступить к покосу травы на закрепленных территориях. В первую очередь это касается участков, которые находятся на «красных линиях», — сказал он руководству МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и главам районных администраций по итогам объезда улиц в воскресенье, 5 мая.

Мэр отметил, что руководители городских учреждений, социальных объектов и торговых предприятий должны своевременно приводить прилегающие территории в порядок.

«Если вовремя не убрать этот «желтый ковер», семена сорняка будут разноситься по всему городу», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.