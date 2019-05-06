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В Заре заложена дубовая аллея

08:07 | 06.05.2019 | Общество

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Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Дубовая аллея заложена в парке «Дружба» в микрорайоне Заря города Пензы в рамках четвертой ежегодной экологической акции «Посади дерево — вспомни о войне!», состоявшейся в минувшее воскресенье, 5 мая.

В Заре заложена дубовая аллея

Фото: пензенское региональное отделение РГО, Игорь Пантюшов

В ходе официальной части мероприятия глава реготделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов отметил, что память о павших защитниках страны будет жить вместе с их потомками.

«Для каждого из нас, все мероприятия, посвященные Великой отечественной войне, особые, поскольку каждая российская семья понесла в ней невосполнимую утрату, и мы всегда будем помнить наших дедов и прадедов, благодаря которым мы живем сейчас, живет наша Россия», — сказал он.

В посадке деревьев приняли участие члены РГО, активисты движения «Зеленая волна», члены молодежного клуба РГО, сотрудники Росприроднадзора, центра защиты леса Пензенской области и литературного музея, жители Зари, ветераны труда и другие неравнодушные пензенцы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в региональном отделении Русского географического общества, всем участникам раздали георгиевские ленточки.

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