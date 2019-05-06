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Более 20 ретроавтомобилей представлены на выставке в Пензе

14:21 | 06.05.2019 | Общество

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Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Более 20 машин отечественного производства представлены на третьей выставке ретроавтомобилей, которая проходит на территории Пензенского государственного университета в понедельник, 6 мая.

Более 20 ретроавтомобилей представлены на выставке в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она посвящена Дню Победы и памяти общественного и политического деятеля, одного из основоположников автомобильного ретродвижения в Пензенской области Виктора Лазуткина.

Директор политехнического института ПГУ Геннадий Козлов назвал уникальным вошедший в экспозицию автомобиль «Чайка».

«Именно такая была подарена первому космонавту Юрию Гагарину. Есть машины, которые использовались во время Великой Отечественной войны, и, несомненно, они вызовут интерес не только с точки зрения механики. Это и особый вклад в патриотическое воспитание молодежи», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба вуза, многие автомобили предоставлены сотрудниками, студентами и выпускниками вуза.

Посетителями выставки стали не только студенты, преподаватели и сотрудники университета, но и воспитанники детсадов, школьники, пенсионеры. Все машины можно посмотреть, сфотографироваться рядом с ними и даже посидеть за рулем. Выставка продолжит работу до 16.00.

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