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В Пензе с начала года введено в строй почти 100 тыс. кв. метров жилья

16:57 | 06.05.2019 | Общество

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Пенза, 6 мая 2019. PenzaNews. Почти 100 тыс. кв. метров жилья введено в эксплуатацию в Пензе с начала 2019 года. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе с начала года введено в строй почти 100 тыс. кв. метров жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сегодняшний день муниципалитет ввел почти 100 тыс. кв. метров, из них 82 [тыс. кв. метров] — это индивидуальные жилые дома», — сказал он в ходе совещания губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с главами администраций городских округов и муниципальных районов, которое прошло в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 6 мая.

Мэр пояснил, что в эксплуатацию намечено ввести 31 многоквартирный дом, средняя площадь одного объекта составит 9 тыс. кв. метров.

Виктор Кувайцев уточнил, что дом на 50 квартир для детей-сирот в микрорайоне Заря планируется ввести в эксплуатацию в июле.

«На сегодняшний день здесь активно ведется строительство. Задержка была связана с внесением изменений в проектно-сметную документацию. […] Еще 27 квартир муниципалитет приобретет у городского застройщика в готовом строении», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, прогнозный план ввода жилья в регионе в 2019 году составляет 985 тыс. кв. метров, из них 500 тыс. кв. метров приходится на Пензу.

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