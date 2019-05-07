Стало известно, какие дороги перекроют в Пензе 9 мая Общество

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения, предусматривающая ряд ограничений для транспорта, будет действовать в Пензе 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.

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Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 8.30 до 16.00 на время проведения митинга у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, а также легкоатлетической эстафеты будут закрыты для движения транспорта: улица Карпинского — от улицы 8 Марта; улица Коммунистическая — от улицы Карпинского до улицы Дзержинского; улица Луначарского — от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы; проспект Победы — от улицы Ленина до улицы Беляева; улица Ленина — от проспекта Победы до Гагаринского путепровода; улица Пионерская — от улицы Коммунистической до улицы Луначарского.

Также будут перекрываться дороги на пути от Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева до монумента на проспекте Победы во время прохождения колонны курсантов: в период с 8.30 до 10.30 — на улицах Лермонтова, Советской, Карла Маркса, Московской, Пушкина, Кулакова, Дзержинского и Коммунистической; с 11.30 до 12.30 — на улицах Коммунистической, Кулакова, Зои Космодемьянской, Захарова, Мира, Ленинградской и Лермонтова.

Кроме того, с 6.00 до 24.00 будет прекращено движение вблизи Юбилейной площади: по улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова; по улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева; по улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.

В период с 20.00 до 23.00 также нельзя будет проехать по улице Суворова — от улицы Бекешской до улицы Кулакова; по улице Толстого — от улицы Суворова до улицы Пушкина; по улице Некрасова — от улицы Суворова до улицы Пушкина.

Кроме того, вводится временное ограничение стоянки в период с 22.00 среды, 8 мая, до 13.00 следующего дня на отдельных участках улиц Лермонтова, Советской, Карла Маркса, Московской, Кураева, Пушкина, Кулакова, Коммунистической, Зои Космодемьянской, Захарова, Ленинградской, Карпинского и проспекте Победы.

До 20.00 стоянка будет запрещена на отдельных участках на улицах Суворова, Бакунина, Новый Кавказ и Пугачева.