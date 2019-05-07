Поисковики обнаружили на Орловщине останки бойцов из Пензенской области Общество

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Останки уроженцев Пензенской области — Дмитрия Мещененкова из Тамалинского района и Ермолая Маринина из Пачелмского — подняты поисковиками на поверхность в ходе экспедиции в Орловскую область.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, всего в ходе «Вахты Памяти», состоявшейся на территории Колпнянского и Ливенского районов в период с 29 апреля по 5 мая, было обнаружено два санитарных захоронения, в ходе эксгумационных работ подняты останки 36 бойцов, при этом пока удалось установить имена 28 красоармейцев.

«Все они бойцы 137-й стрелковой дивизии 78-го стрелкового полка. Данное воинское соединение освобождало деревню Дурнево 7 февраля 1943 года», — уточнила собеседница агентства.

Она отметила, что от Пензенской области в экспедиции участвовали представители отрядов «Поиск-вездеход» и «Комбат», от Орловской — поисковики «Подвига».