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Пенза 9 мая присоединится к акции «Минута молчания»

15:30 | 07.05.2019 | Общество

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Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Пенза присоединится к всероссийской акции «Минута молчания», которая пройдет в День Победы, 9 мая. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

Пенза 9 мая присоединится к акции «Минута молчания». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что для ее проведения определено несколько точек, в их числе — монумент воинской и трудовой славы пензенцев, Юбилейная площадь, памятник «Проводы», центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, детский парк, а также «Комсомольский».

Акция начнется в 18.50.

Ежегодно общероссийская акция «Минута молчания» начинается с включения сирены.

Затем на площадях города, в эфире радиостанций, общественном транспорте, учреждениях образования, культуры, спорта и крупных торговых центрах звучит аудиоролик-обращение к жителям, а на видеоэкранах транслируется видеоролик.

Горожанам вместе со всей страной предлагается вспомнить героев Великой Отечественной войны.

В 18.59 начинается непосредственно минута молчания.

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