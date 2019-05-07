Пенза 9 мая присоединится к акции «Минута молчания» Общество

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Пенза присоединится к всероссийской акции «Минута молчания», которая пройдет в День Победы, 9 мая. Об этом сообщил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он уточнил, что для ее проведения определено несколько точек, в их числе — монумент воинской и трудовой славы пензенцев, Юбилейная площадь, памятник «Проводы», центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского, детский парк, а также «Комсомольский».

Акция начнется в 18.50.

Ежегодно общероссийская акция «Минута молчания» начинается с включения сирены.

Затем на площадях города, в эфире радиостанций, общественном транспорте, учреждениях образования, культуры, спорта и крупных торговых центрах звучит аудиоролик-обращение к жителям, а на видеоэкранах транслируется видеоролик.

Горожанам вместе со всей страной предлагается вспомнить героев Великой Отечественной войны.

В 18.59 начинается непосредственно минута молчания.