В Пензенской области написали «Диктант Победы» Общество

Пенза, 7 мая 2019. PenzaNews. Жители Пензенской области написали всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны на 34 площадках во вторник, 7 мая.

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Главная из них была организована на базе Пензенского государственного университета.

Наряду со студентами и преподавателями «Диктант Победы» в вузе написали представители власти, в том числе губернатор Иван Белозерцев и заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Участникам акции было предложено за 45 минут ответить на 20 вопросов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, 8 мая бумажные бланки будут переданы в региональный центр обработки информации, итоги диктанта станут известны 12 июня.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны — «Диктант Победы» — организован партией «Единая Россия», Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и движением «Волонтеры Победы».

Главной площадкой в стране стал центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в Москве.