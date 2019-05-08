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В Лунинском районе мужчина с психическим расстройством лишен водительских прав

17:41 | 08.05.2019 | Общество

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Пенза, 8 мая 2019. PenzaNews. Суд удовлетворил требования прокурора Лунинского района Пензенской области Николая Бобкова о прекращении права 41-летнего местного жителя на управление транспортными средствами.

В Лунинском районе мужчина с психическим расстройством лишен водительских прав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в ходе проверки установлено, что водитель состоит на учете у врача-нарколога с диагнозом «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психостимуляторов».

«Поскольку управление транспортным средством гражданином, страдающим наркоманией, создает реальную угрозу возникновения дорожно-транспортных происшествий, причинения вреда жизни и здоровью граждан, имущественного ущерба, прокурор Лунинского района обратился в суд с административным исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что решение суда пока в законную силу не вступило.

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