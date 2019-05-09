Акция «Бессмертный полк» объединила пензенцев всех возрастов Общество

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Представители разных поколений приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Пензе в день 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Формирование колонны началось утром на улице Коммунистической неподалеку от сквера «Пионерский». Жители с портретами своих родных и близких, внесших вклад в Великую Победу, стали собираться задолго до старта акции.

Во главе шествия расположились ветераны в автомобиле «УАЗ» с открытым верхом, а за ними юнармейцы с 200-метровой копией Знамени Победы.

По окончании молебна в храме Архангела Михаила к акции присоединились представители власти, в том числе губернатор Иван Белозерцев и мэр Пензы Виктор Кувайцев.

Участники выдвинулись с улицы Коммунистической, проследовали вдоль монумента воинской и трудовой славы пензенцев и далее по проспекту Победы. Развернувшись у магазина «Василек», колонна направилась к мемориалу. На всем протяжении маршрута участников сопровождали стихи и песни на военную тематику.

В отличие от прошлого года, происходящее в прямом эфире транслировалось на два больших экрана вблизи памятника: один обращен в сторону улицы Ленина, другой — в направлении улицы Карпинского. Это позволило наблюдать за происходящим тем, кто не присоединился к шествию.

Когда голова колонны приблизилась к памятнику, от нее отделились юнармейцы, несшие знамя. Они переместили его на территорию монумента, что стало переходом к театрализованному прологу и последующему митингу.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в рамках торжеств, посвященных Дню Победы, в 13.00 в районе монумента воинской и трудовой славы пензенцев состоится ежегодная легкоатлетическая эстафета.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, после этого торжества переместятся на Юбилейную площадь. В 16.30 там будет организован фестиваль гармонистов «Песни Победы», в 20.00 — театрализованное представление «Народный театр – народной Победе», основанное на военной поэзии Булата Окуджавы, а в 22.00 состоится фейерверк.

Кроме того, вечером Пенза в очередной раз присоединится к всероссийской акции «Минута молчания».