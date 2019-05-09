Суд в Пензе аннулировал развод, на котором не было никого из супругов Общество

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Суд признал недействительным расторжение брака в связи с нарушением процедуры работниками ЗАГС Ленинского района Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Ленинского районного суда, иск к управлению ЗАГС с просьбой о признании развода с супругой незаконным заявил житель Пензы.

«В ходе рассмотрения дела судом установлено, что в декабре 2017 года в территориальный отдел ЗАГС Ленинского района Пензы лично обратились супруги с заявлением о расторжении брака по взаимному согласию. Государственная регистрация была назначена на январь 2018 года. На нее супруги не явились, поскольку находились за пределами Пензы», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, на процедуре присутствовала теща истца, представлявшая интересы дочери по нотариальной доверенности, она предъявила заявление, где женщина подтвердила свое согласие на развод в ее отсутствие и поручила матери присутствовать на регистрации.

Представитель суда добавил, что территориальным отделом ЗАГС расторгнут брак, о чем составлена соответствующая запись, однако процедура развода не может быть проведена без супругов.

«Решением суда исковые требования удовлетворены. Расторжение брака [...] признано недействительным, соответствующая запись аннулирована. Не согласившись с решением Ленинского районного суда Пензы, теща истца подала жалобу. Законность и обоснованность решения будет проверена апелляционной инстанцией», — уточнил он.