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В музей пензенского УМВД передана рукопись повести о погибшем сотруднике

10:33 | 10.05.2019 | Общество

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Пенза, 10 мая 2019. PenzaNews. Вдова автора, журналиста Игоря Бодрова Лариса Качинская передала в музей управления МВД России по Пензенской области рукопись документальной повести о старшем лейтенанте милиции Федоре Захаркине, погибшем при исполнении служебного долга более 40 лет назад.

В музей пензенского УМВД передана рукопись повести о погибшем сотруднике

Фото: 58.мвд.рф

Она нашла записи после смерти супруга, работавшего в Пензе и Астрахани, разбирая его архивы. Ознакомившись с повестью, Лариса Качинская приняла решение передать ее музею.

Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области, произведение посвящено жизни Федора Захаркина от его юности до трагической гибели.

Он родился в 1945 году в селе Даньшино Белинского района в семье, где трое детей росли без отца. В 1969 году его рекомендовали на службу в органы правопорядка. 8 лет Федор Захаркин работал участковым инспектором милиции, а затем перешел в подразделение по борьбе с хищениями социалистической собственности.

В день гибели в 1978 году он заметил пьяного рецидивиста, который находился на улице районного центра с охотничьим ружьем. Милиционер сразу же попытался остановить его, потому что на пути вооруженного человека были женщины и дети.

При задержании злоумышленника Федор Захаркин был ранен. Когда стало известно о происшествии, многие жители Белинского поспешили в местную больницу, чтобы сдать для него кровь, однако к вечеру мужчина скончался.

Указом президиума Верховного совета СССР Федор Захаркин награжден орденом Красной Звезды. В честь него в Белинском названа улица.

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