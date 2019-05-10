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Сергей Петрунин напомнил о мерах безопасности отдыхающим на Сурском водохранилище

14:23 | 10.05.2019 | Общество

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Пенза, 10 мая 2019. PenzaNews. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин призвал отдыхающих на Сурском водохранилище помнить о мерах безопасности, чтобы не допустить трагедии.

Сергей Петрунин напомнил о мерах безопасности отдыхающим на Сурском водохранилище. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обращаю особое внимание родителей, которые пришли с детьми: отдыхая на берегу, не забывайте следить за ними. Без вашего пристального внимания ребенок может утонуть», — сказал он, обращаясь к пензенцам в ходе профилактического рейда.

Начальник отдела отметил также, что не следует употреблять спиртные напитки.

«80% трагедий на воде произошли с людьми, которые употребляли спиртное на берегу. Будьте бдительны!» — цитирует Сергея Петрунина пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

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