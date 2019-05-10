Сергей Петрунин напомнил о мерах безопасности отдыхающим на Сурском водохранилище Общество

Пенза, 10 мая 2019. PenzaNews. Начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС МЧС России по Пензенской области Сергей Петрунин призвал отдыхающих на Сурском водохранилище помнить о мерах безопасности, чтобы не допустить трагедии.

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«Обращаю особое внимание родителей, которые пришли с детьми: отдыхая на берегу, не забывайте следить за ними. Без вашего пристального внимания ребенок может утонуть», — сказал он, обращаясь к пензенцам в ходе профилактического рейда.

Начальник отдела отметил также, что не следует употреблять спиртные напитки.

«80% трагедий на воде произошли с людьми, которые употребляли спиртное на берегу. Будьте бдительны!» — цитирует Сергея Петрунина пресс-служба главного управления МЧС России по региону.