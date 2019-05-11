Ямочный ремонт дороги к детским лагерям на Светлой поляне начнут 13 мая Общество

Пенза, 11 мая 2019. PenzaNews. Ямочный ремонт дороги из Пензы до Светлой поляны, где располагаются детские загородные лагеря «Белка» и «Заря», необходимо начать с предстоящего понедельника, 13 мая. Такую задачу мэр Виктор Кувайцев поставил перед директором МУП «Пензадормост» Юрием Парастаевым.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Отрезок проезжей части до дачного массива [в Бессоновском районе] приведен в порядок, но дальше порядка 8 км дороги в сторону загородных лагерей отдыха находятся в плачевном состоянии», — отметил глава городской администрации в ходе выезда на место в субботу, 11 мая.

Он потребовал заделать ямы до начала летней оздоровительной кампании.

«На следующий год мы планируем отремонтировать эту проезжую часть капитально по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.