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В Пензе обсудят прошлое и будущее провинциальных архивов

17:23 | 13.05.2019 | Общество

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Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Круглый стол на тему «Провинциальные архивы: вчера, сегодня, завтра» состоится на базе Пензенского государственного университета во вторник, 18 июня.

В Пензе обсудят прошлое и будущее провинциальных архивов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мероприятие приурочено к 100-летию государственной архивной службы региона и ориентировано на членов профессионального сообщества.

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Помимо пензенских специалистов, в обсуждении примут участие представители Мордовии.

На рассмотрение вынесено пять основных вопросов, в том числе работа с документами, имеющими ограничение доступа, проблемы упорядочения бумаг организаций и публикация архивов в интернете.

Также внимание участников круглого стола будет уделено традициям и инновациям в деле популяризации архивных документов, взаимодействию с социальными партнерами и работе с управлениями Пенсионного фонда России по исполнению социально-правовых запросов, сообщается на сайте комитета по делам архивов Пензенской области.

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