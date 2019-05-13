В Заречном обработают от клещей общественные территории Общество

Заречный, 13 мая 2019. PenzaNews. Акарицидная обработка территорий санатория «Заречье», детского оздоровительного лагеря «Звездочка» и центрального парка культуры и отдыха в Заречном Пензенской области будет проведена в ближайшие дни. Об этом сообщает управление общественных связей города.

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Также в ходе совещания в администрации ЗАТО глава Заречного Олег Климанов поручил обработать против клещей зону отдыха «Лесная», которая пользуется большой популярностью у горожан.

Он также призвал проверить, в каком состоянии после зимы находятся установленные в данной зоне отдыха малые архитектурные формы и пешеходные дорожки, а в случае выявления каких-либо повреждений привести эти объекты в порядок.

Помимо этого, Олег Климанов отметил, что с наступлением жаркой погоды некоторые горожане уже сейчас, не дожидаясь начала купального сезона, заходят в воду, и распорядился в течение дня подготовить предложения по обеспечению безопасности отдыхающих до старта купального сезона.