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Мэр Пензы потребовал заняться проблемой аварийных балконов

12:21 | 14.05.2019 | Общество

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Пенза, 14 мая 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным чиновникам активизировать работу по решению проблемы аварийных балконов многоквартирных жилых домов.

Мэр Пензы потребовал заняться проблемой аварийных балконов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как правило, эти балконы расположены над пешеходной зоной, и это тревожный сигнал. Если установлены факты разрушения, необходимо срочно принять меры», — сказал он в ходе совещания в мэрии во вторник, 14 мая.

По словам руководителя горадминистрации, несмотря на то, что балконы являются имуществом собственников жилья, следует проанализировать, есть ли в этих домах доля муниципалитета.

«В таком случае на правах собственника нужно встречаться с жителями и представителями управляющих компаний, чтобы они сорганизовались и начали решать проблему», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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