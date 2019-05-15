Банк «Кузнецкий» расширил ассортимент монет Общество

Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Пензенский банк «Кузнецкий» расширил ассортимент монет из драгоценных металлов.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе кредитно-финансового учреждения, в настоящее время доступны золотая монета из серии «100-летие образования Республики Башкортостан» номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте 7,89 грамма, золото 999 пробы, диаметр 22,6 мм) и две серебряные — из серии «100-летие основания государственного музея-усадьбы «Архангельское».

«Номинал одной монеты составляет 25 рублей (масса драгоценного металла в чистоте 169 граммов, серебро 925 пробы, диаметр 60 мм), номинал другой — 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте 33,94 грамма, серебро 925 пробы, диаметр 39 мм)», — сказали в пресс-службе.

В банке добавили, что все монеты отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе.

В пресс-службе напомнили также, что более подробную информацию о монетах можно получить в любом офисе банка и на сайте учреждения.

Банк « Кузнецкий » был учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под номером 609. 19 января 2012 года преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015 года — в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428.