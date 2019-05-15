Волонтеры МТС отремонтировали памятник погибшим воинам в Кижеватово Общество

Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Волонтеры компании МТС в рамках проекта «Память Победы» провели в селе Кижеватово Пензенской области работы по ремонту памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, и благоустройству прилегающей территории.

Фото: пресс-служба ПАО «МТС» в Поволжье

В частности, они отреставрировали фигуры солдат, составляющие центральную часть композиции.

Кроме того, в честь 74-й годовщины Великой Победы благодаря оператору на памятнике размещено две памятные доски с именами 56 фронтовиков.

Они дополнили те, что были установлены несколько лет назад с целью сохранения памяти о 80 уроженцах села, не вернувшихся с фронта. Увековечить имена павших воинов помогли представители поисковых отрядов.

По словам директора пензенского филиала МТС Павла Плясенко, компания постоянно проводит волонтерские и социальные акции.

«Два года назад мы высадили в Пензе росток легендарного тополя Победы, в этом году — отремонтировали монумент в Кижеватово, одну из основных военных достопримечательностей Пензенской области. Мы рады, что смогли принять участие в сохранении этого значимого объекта, призванного напомнить о том, что война коснулась каждой семьи в нашей большой стране», — отметил он.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе МТС в Поволжье, волонтерским проектом компании охвачено 30 регионов России от Калининграда до Ямало-Ненецкого автономного округа.

«В программу вошли большие и малые мемориалы героям войны, разбросанные по территории страны и не всегда находящиеся в достойном состоянии в силу разных причин. Где-то «постарался» климат, где-то село или деревня перестали существовать. По случаю Дня Победы волонтеры МТС в апреле и мае провели по всей России косметический ремонт мемориалов, убрали мусор, высадили цветы и молодые деревья», — пояснили в компании.

Село Кижеватово располагается в Бессоновском районе Пензенской области. Является административным центром Кижеватовского сельсовета.

Нынешнее название село получило в 1963 году в честь своего уроженца Андрея Кижеватова — руководителя обороны Брестской крепости, Героя Советского Союза. Его имя также носят местная школа и детское объединение «Поиск».