Школьница из Пензы выиграла экскурсию на Северный полюс за рисунок ледокола Общество

Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Воспитанница детской художественной школы №3 Пензы Вероника Пономарева получила специальный приз генерального директора ФГУП «Атомфлот» Мустафы Кашки по итогам всероссийского конкурса «Лидеры Арктики».

Фото: Penza-gorod.ru

Она нарисовала первый в мире атомный ледокол «Ленин». Наградой за работу 13-летней школьницы станет экскурсионная поездка на Северный полюс.

Как сообщает пресс-служба мэрии, всего на конкурс поступило около 1,2 тыс. рисунков. В итоге жюри, в состав которого входили представители оргкомитета мероприятия и руководства «Атомфлота», определило 50 лучших работ.

Конкурс детского рисунка «Лидеры Арктики» был посвящен 60-летию атомного ледокольного флота, которое отмечается в 2019 году. Днем его основания принято считать 3 декабря 1959 года, когда в эксплуатацию был принят первый в мире атомный ледокол «Ленин».

Конкурсные работы оценивались в трех номинациях: «Атомный ледокольный флот: вчера, сегодня, завтра», «Я в «Атомфлоте», «Арктика далекая и близкая». Победителей выявляли в четырех возрастных категориях.